„Je jasné, že dojde k užší spolupráci v takzvaném jádru a Slovensko chce být jednoznačně přítomné,“ nechal se slyšet předseda slovenské vlády.

Silné státy s eurem, především Německo a Francie, učiní podle Fica vše pro to, aby změnily společnou evropskou měnu z politického projektu na vysloveně ekonomický. „Bude to vyžadovat velmi hlubokou integraci. To bude jádro. O tom bude zakrátko Evropská unie,“ zdůraznil Fico.

Historická šance

„Být v jádru s Německem a Francií, to je podstata mé politiky,“ dodal. Zároveň připustil, že být v první lize bude něco stát.

Zdá se, že Fico nechce, aby bylo Slovensko dál spojováno s euroskeptickými zeměmi, kupříkladu s Polskem a Maďarskem. „Pro Slovensko není visegrádská čtyřka alternativou EU. V4 není pro Slovensko tím životním prostorem, který si představujeme do budoucna. Náš životní prostor je v Unii,“ zdůraznil Fico.

Netají se tím, že dává jednoznačně přednost jádru před Visegrádem. „Nad vším je národně-státní zájem našeho malého státu, který má historickou šanci ocitnout se někde, kde se jiným zemím může jen zdát, že by někdy mohly být,“ uvedl Fico po schůzce se šéfem slovenské diplomacie Miroslavem Lajčákem.

Dodal, že Slovensko by mělo získat na změnách, které podle něj bude muset EU podstoupit.

Žádná první liga, ale okresní spolek, tvrdí Sulík



Lídr opozice Richard Sulík tvrdí, že účastí v jádru se na Slovensku zvýší hrozba terorismu, a rovněž varuje před uprchlíky. „Ve skutečnosti to není žádná první liga, ale nějaký okresní spolek a skupina zemí, která má dost velké problémy,“ řekl.

Podle analytiků se otázka jádra EU stane na Slovensku klíčovým tématem brzké budoucnosti.

„Z jádra EU se na Slovensku stalo politické zaklínadlo,“ řekl expert mediální společnosti EurActiv Pavol Szalai. „Je však správné, že se SR hlásí k užší integraci v obraně, v eurozóně a v sociálních otázkách,“ dodal.