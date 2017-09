„Pokud bydlíte v okolí Sagrady Famílie, neopouštějte své domovy, nebo běžte spát,” uvedla na Twitteru policie. Kromě evakuace samotného chrámu uzavřela i jeho okolí včetně několika ulic. „Snažíme se vše vrátit do normálu,” doplnili policisté.

Jen pár minut poté na Twitteru uvedli, že to byl planý poplach. „Nikdo nebyl zatčen,” uvedla.

Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família