„Měli jsme kolem 5000 Evropanů, kteří v Iráku a Sýrii bojovali za IS. Z toho se 1500 osob vrátilo a asi 1000 bojovníků zahynulo. Z těch zhruba 2500 evropských bojovníků, kteří jsou ještě dnes v Iráku nebo Sýrii, jich mnoho zemře v boji nebo budou zabiti, protože tato organizace netrpí žádné dezertéry,” uvedl de Kerchove.

Další evropští islamisté se podle něj přesunou do zemí, jako jsou Somálsko, Libye nebo Jemen. Případnou cestu do Evropy by jim komplikovala výrazně lepší kontrola hranic ze strany Turecka. „Nemyslím si, že se v budoucnosti do Evropy vrátí mnoho bojovníků IS,” míní protiteroristický koordinátor. Ani po pádu Mosulu se podle něj do Evropy nevrátilo moc radikálů.

Aby byly evropské země schopné navrátilce identifikovat včas, je podle de Kerchova bezpodmínečně nutné, aby si státy EU mezi sebou předávaly biometrická data. Evropské bezpečnostní úřady by podle něj měly mít přístup i k informacím, které na místech bojů shromáždí vojenské složky.

IS má tisíce syrských pasů



Problémem je, že Islámský stát má k dispozici jedenáct tisíc syrských pasů, napsal deník Bild. Nejsou to žádné napodobeniny, ale skutečné pasy, které stačí jen vyplnit a vlepit do nich fotku. Dalších sedm tisíc pasů mají ostatní radikální skupiny.

I když podle de Kerchova většina bojovníků nezamíří do EU, přesto nevyloučil, že dojde k dalším atentátům. Ve Velké Británii žije podle jeho slov 20 tisíc až 35 tisíc radikálů: „Tři tisíce vyvolávají obavy MI5 a pět set jich je neustále sledováno. V Belgii bylo asi 500 lidí v Sýrii a jsou tam dva tisíce radikálů.“

Celkový počet radikálů v EU nechtěl uvádět, ale naznačil řádový počet: „Jsou jich desetitisíce, přes padesát tisíc.“

Upozornil, že se těžko zjišťují jednotliví útočníci. Už na začátku září řekl v rozhovoru pro Deutsche Welle, že přes zlepšení bezpečnosti nemůže být nikdy jistota, že k atentátu nedojde. „Mnoha útokům se předešlo, mnoho spiknutí selhalo, ale některá přirozeně uspěla. Naneštěstí není nic jako stoprocentní bezpečnost.“