Podle aktuálního průzkumu zveřejněného 7. září by s podporou 37 procent voličů vyhrála volby CDU/CSU, sociální demokraté by po ztrátě dalších dvou procentních bodů získala hlasy 21 procent voličů. Byl by to jejich nejhorší výsledek v dějinách Spolkové republiky. Dosud nejméně procent hlasů – 23 – dostali v roce 2009.

Vedle dvojice současných vládních stran by se do parlamentu dostala také protiimigrační a protiislámská Alternativa pro Německo (AfD) s 11 procenty, která si udržuje stále stejnou podporu. Deset procent hlasů by získala Levice, která posílila o jeden procentní bod, a devět procent svobodní demokraté (FDP), kteří si také připsali jeden procentní bod proti minulému průzkumu. Zelení by získali osm procent hlasů.

Při stávajícím rozložení sil by většinovou vládu tvořenou jen dvěma stranami mohli opět utvořit pouze křesťanští a sociální demokraté, přičemž 52 procent oslovených by bylo pro to, aby vládu vedla CDU /CSU, a jen 30 procent, aby kabinet vedla SPD. Sestavit jinou vládu je takřka nemožné, takže v Německu bude i po volbách s největší pravděpodobností pokračovat stávající velká koalice, ve které budou mít sociální demokraté slabší pozici.

Tradiční černožlutá koalice CDU/CSU se svobodnými možná není, FDP je zatím stále příliš slabá.

Merkelová má nad Schulzem převahu



Kdyby se kancléř volil přímo, získala by současná šéfka vlády Merkelová podporu 54 procent voličů, což je o pět procentních bodů víc než před týdnem. Pro Schulze by stejně jako minulý týden hlasovalo 36 procent Němců.

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) a kandidát SPD na funkci kancléře Martin Schulz v televizní debatě v berlínském studiu.

FOTO: Handout, Reuters

Merkelová nad svým vyzyvatelem vítězí i v dalších srovnáních. Většina lidí u ní spatřuje silnější vůdcovské schopnosti (75 ku 13 procentům), větší kompetentnost (63 ku 14 procentům) i důvěryhodnost (52 ku 21 procentům). Převahu má Merkelová i v oblasti sympatií (51 ku 28 procentům), Schulze Němci vnímají jako bližšího občanům (43 ku 32 procentům), je to však jediná oblast, ve které má převahu.

Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel

FOTO: Michaela Rehle, Reuters

Schulz navíc nedopadl dobře ani při srovnání s ministrem zahraničí Sigmarem Gabrielem, který se v lednu rozhodl nekandidovat za sociální demokraty na kancléře a své místo přepustil právě Schulzovi. Spokojenost s prací Gabriela nyní vyslovuje 66 procent Němců, což je vůbec nejvíc, zatímco u Schulze je to jen 39 procent. To je o šest procent víc než na začátku srpna, takže je na šestém místě.

Naopak Merkelová si vede dobře i v žebříčku popularity německých politiků, s její prací je spokojeno 63 procent oslovených, což je o čtyři procentní body víc než na začátku srpna. Zaujímá tak druhé místo za Gabrielem.