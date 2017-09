„Není pochyb o tom, že hypotetické vydání pachatelů Polsku by bylo pro ně výhodné. Dostali by se do země s mnohem mírnější trestní odpovědností než v Itálii,“ uvedl ministr s tím, že od počátku nechtěl, aby případ ovlivňovaly emoce, a tak si nechal vypracovat analýzu.

Jako příklad uvedl, že v Polsku by se nejmladší z obviněných kvůli svému věku úplně vyhnul trestu, zatímco v Itálii se počítá s trestní odpovědností již od 14 let. V Itálii za znásilnění hrozí od šesti do 25 let odnětí svobody, zatímco v Polsku tři roky až 15 let. I v praxi italské soudy trestají znásilnění přísněji, než bývá zvykem v Polsku.

Vydání je prakticky nemožné



Ziobro také připustil, že vydání předpokládaných pachatelů Polsku je prakticky nemožné vzhledem k postupům a zvyklostem italské justice. Italským prokurátorům poděkoval za spolupráci.

O tom, že Polsko bude žádat od Itálie vydání útočníků z Rimini, hovořil v pondělí Ziobrův náměstek Patryk Jaki, který již dříve vyjádřil na sociálních sítích názor, že “za Rimini“ by měl být trest smrti a mučení.

Ministr také vyzval média ke zdrženlivosti, aby nejitřila utrpení polského páru. Případný únik výpovědi znásilněné Polky do médií by také mohl odvrátit další oběti znásilnění od toho, aby se obracely na policii. Nařídil polské dokumenty k případu utajit a požádá o totéž i italskou stranu. Přislíbil také veškerou pomoc ministerstva v případě, že by se napadení chtěli soudit s bulvárními médii o odškodnění.

Tři jsou nezletilí



Polský pár ve věku 26 let byl napaden na pláži v Rimini v sobotu 26. srpna časně ráno. Útočníci ženu znásilnili a muže zmlátili tak, že ztratil vědomí. Oběti rovněž okradli. Zakrvácené dvojici po útoku pomohli místní obyvatelé, kteří je dopravili do nemocnice.

Italská policie postupně všechny čtyři zřejmé pachatele zadržela. Posledního, dvacetiletého žadatele o azyl z Konga, který byl podle všeho vůdcem skupiny, dopadla v neděli. Den předtím zajistila tři zbylé členy gangu: dva marocké bratry ve věku 15 a 17 let, kteří se v Itálii narodili, a 16letého Nigerijce.