Britská premiérka slíbila, že v březnu 2019 skončí volný pohyb osob z EU. Podle návrhu to také znamená, že by Britové lidem s nižší kvalifikací povolili maximálně dva roky pobytu, těm více kvalifikovaným tři až pět let.

Dokument také předpokládá postupné zavádění nového imigračního systému, který ukončuje právo většině evropských migrantů usídlit se v Británii a na větší omezení mají přistěhovalci narážet i v případě, že si chtějí do Británie přivést rodinu. Pro všechny občany EU má být povinné cestovat do Británie s pasem.

„Zjednodušeně řečeno, znamená to, že přistěhovalectví musí být považováno za cenné pro zemi jako celek,“ uvádí se v textu, který má 82 stran.

Druhá kategorie?



Jedná se teprve o návrh, který ještě nebyl britskou vládou schválen. Britský list uvedl, že návrh kolující mezi ministry a předními úředníky už vyvolal spory.

Deník podotkl, že takový plán zřejmě vyvolá nevoli členských států Unie a pocit, že Británie se bude k jejich občanům chovat jako k občanům druhé kategorie. To by mohlo podnítit odvetné kroky ze strany unijní sedmadvacítky, poznamenal list.