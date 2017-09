Už v sobotu média uvedla, že se ke znásilnění 26leté Polky a útoku na jejího manžela přiznali na policii v Montecchio di Pesaro poblíž Rimini dva bratři z Maroka. [celá zpráva]

Media původně informovala, že je jim 17 let, později uváděla 15 a 17 let, v neděli pak, že jsou ve věku 15 a 16 let. Prokurátor je vyslýchá ve věznici v Rimini v přítomnosti soudců z tribunálu pro neplnoleté.

Maročtí bratři se na policii přihlásili sami a přiznali se k znásilnění i napadení poté, co policie zveřejnila videozáznam z bezpečnostních kamer z místa činu.

Ještě v sobotu večer italská policie zadržela také třetího člena gangu — tomu je 17 let a pochází z Nigérie. Žádný ze zatčených neměl dosud nic co do činění s policií, uvedly italské orgány.

Na objasňování případu se podílí také jeden prokurátor a dva policejní vyšetřovatelé z Polska, kteří dorazili do Rimini ve středu.