„Zásadně jsme nepokročili v ničem, i když jsme vedli plodnou diskusi týkající se Irska,“ prohlásil Barnier během závěrečné tiskové konference. „Čas nás tlačí,“ dodal.

Připustil nicméně, že vyjednávání jsou historicky bezprecedentní, komplexní a složitá a vyjednavači na obou stranách se snaží.

Také hlavní britský vyjednavač David Davis připustil, že přetrvávají „podstatné rozdíly, které je třeba přemostit“. Připomněl, že Londýn předložil sérii návrhů, jak mají budoucí vztahy vypadat, které ale EU označila za nedostatečné. Davis k tomu řekl, že britský přístup k jednáním je flexibilnější, praktičtější a pragmatičtější. Rozhovory z tohoto týdne přesto označil za produktivní.

Rozpory trvají



Obě strany se tento týden znovu vzájemně obviňovaly, že vyjednávání brzdí. Zdá se, že hlavní spory se týkají peněz, které má Británie v rámci „rozvodu” s EU zaplatit, a pak britského požadavku, aby se rovnou začalo jednat i o budoucích obchodních vztazích. To Unie odmítá a nejprve chce vypořádat „rozvod”.

Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier na okraj rozhovorů novinářům zopakoval, že mu stále nejsou jasná některá britská stanoviska: „Potřebujeme vědět, jaký je jejich postoj, abychom mohli být flexibilní,“ citovala jeho slova agentura Bloomberg.

Na Twitteru pak Barnier dodal, že má od šéfů vlád zemí EU pokyn jednat konstruktivně, ale to nemůže, dokud nebude mít „jasná stanoviska“ britské vlády ve „všech záležitostech“.

Britská strana kontrovala v médiích, že Barnierovy výroky a prohlášení předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera jsou „nekonzistentní, neuvážené a neužitečné“. Britská premiérka Theresa Mayová proto uvažuje, že unijní vyjednavače obejde a obrátí se na předsedy evropských vlád s apelem, aby přistoupili na jednání o budoucí obchodní dohodě. [celá zpráva]

Spousta technických detailů



Tento týden kromě jiného pokračovala jednání o právech občanů, o společném trhu, o hranici mezi Irskem a Severní Irskem po brexitu, o roli Soudního dvora EU a také o finančním vyrovnání. Podle serveru EUobserver popsaly zdroje blízké rozhovorům vyjednávání za velmi technická, zvláště co se týče zboží na dosud společném trhu po vystoupení Británie z EU.

Ohledně práv občanů bylo údajně dosaženo jistých úspěchů, například u pracovníků v příhraničních oblastech, otazníky ale přetrvávají třeba ohledně zdravotního pojištění.

Barnier rovněž zopakoval, že Soudní dvůr EU musí hrát i v budoucnu roli ve vzájemných vztazích.

Britové také dál odmítají zaplatit Unii tolik peněz, kolik požaduje. Přesné částky nejsou známy, v různých souvislostech se mluví až o 90 miliardách eur. Britská strana podle EUobserveru předložila během úterní tříhodinové schůzky jedenáctistránkovou právní analýzu, podle níž EU nemůže po Spojeném království žádat, aby zaplatila celý svůj příspěvek do rozpočtového programu do roku 2020. Barnierův tým si chce analýzu prostudovat do zářijového kola vyjednávání. Šéf unijních vyjednavačů ve čtvrtek připomněl, že Británie společně s EU učinila pro příští roky některé závazky, kterých by měla dostát, což ale neuznává. Týká se to například závazků ohledně klimatu.