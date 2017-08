Podle italské agentury ANSA by vyšetřování mohlo vést k tomu, že čtyři pachatelé pocházeli z oblasti Maghrebu, oběti je popisují jako snědší muže, ale ne černochy.

Maghreb je oblast na západě severní Afriky, obsahující Maroko, Západní Saharu, Alžírsko a Mauritánii. V odlehlých oblastech jsou velmi aktivní radikálové a působí tam místní odnož Al-Káidy. Obývána je především Araby a Berbery.

Italští policisté pořizují na místě činu snímky.

FOTO: Profimedia.cz

Oba Poláci skončili se zraněními v nemocnici poté, co je na místě činu zkrvavené a v bezvědomí našli kolemjdoucí. Policie incident označila za „brutální a bestiální útok“ a po čtveřici pachatelů intenzivně pátrá.

Podle italské agentury ANSA měla skupina mužů poté v tomtéž letovisku znásilnit také transsexuální prostitutku.

Policie označila útok za brutální a bestiální.

FOTO: Profimedia.cz

Případ řeší i polská prokuratura



Případ, který v Polsku vyvolal mimořádné pobouření, začala na pokyn polského ministra spravedlnosti a generálního prokurátora Zbigniewa Ziobru vyšetřovat též polská prokuratura ve spolupráci s italskou justicí.

„To, co zažila dvojice mladých Poláků, které navíc i oloupili, je mimořádně hanebný, podlý a drastický trestný čin. Věřím, že se nám společně s italskými kolegy podaří pachatele chytit a postihnou je přísné tresty,“ uvedl v Polské televizi (TVP) Ziobro.

„Už v minulosti, když došlo k podobnému násilnému činu, jsme při jeho odhalení přímo na místě činu úzce a úspěšně spolupracovali s italskými vyšetřovateli. V žádném případě nejde z naší strany o projev nedůvěry, ale o upřímnou spolupráci,“ řekl Ziobro.

Znásilnění na stejné pláži



Na stejné pláži byla už loni podle svých slov znásilněna 17letá Britka poté, co jí o dva roky starší mladík nabídl, že by tam mohli pozorovat padající hvězdy. Policie muže zatkla. Podle médií to byl mladík ze Švýcarska bosenského původu.

Jeho právní zástupce Piergiorgio Tiraferri ale tvrdí, že dívka se sexuálním stykem souhlasila. Později se cítila provinile, protože podvedla svého přítele, a proto se uchýlila ke křivému obvinění, tvrdil advokát.