Oba Poláci skončili se zraněními v nemocnici poté, co je na místě činu zkrvavené a v bezvědomí našli kolemjdoucí. Policie incident označila za „brutální a bestiální útok“ a po čtveřici pachatelů intenzivně pátrá.

Na stejné pláži byla už loni podle svých slov znásilněna 17letá Britka poté, co ji o dva roky starší mladík nabídl, že by tam mohli pozorovat padající hvězdy. Policie muže zatkla. Podle médií to byl mladík ze Švýcarska bosenského původu.

Jeho právní zástupce Piergiorgio Tiraferri ale tvrdí, že dívka se sexuálním stykem souhlasila. Později se cítila provinile, protože podvedla svého přítele, proto se uchýlila ke křivému obvinění, tvrdil advokát.