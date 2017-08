„Zintenzivněli jsme pátrání a povolali armádní vrtulník s infračervenou kamerou,” uvedla už ve čtvrtek večer na tiskové konferenci zástupkyně švýcarské policie Andrea Mittnerová. Ani nasazení termokamery však zatím při pátrání po osmi pohřešovaných nepomohlo. „Určili jsme oblast, kterou nyní prohledávají psovodi spolu se speciálně vycvičenými psy. Nikoho jsme však zatím nenašli,” dodala.

Policejní vrtulník nasazený do pátrání po nezvěstných ve Švýcarsku.

FOTO: Gian Ehrenzeller, ČTK/AP

Záchranáři nasadili i speciální přístroj na vyhledávání mobilních telefonů v naději, že jim pomůže pohřešované turisty v mase bahna najít. „Nyní máme šest oficiálně nahlášených nezvěstných a dva, o nichž se domníváme, že se v době sesuvu v postižené oblasti rovněž pohybovali,” doplnila Mittnerová.

Letecký pohled na sesuv v Bondu

FOTO: Reuters TV, Reuters

Mezi pohřešovanými nejsou podle dosavadních informací žádné děti. Osm turistů ze Švýcarska, Německa a Rakouska bylo v chatě Sciora a rozhodli se k sestupu dvě hodiny před mohutným sesuvem. Bahno a kameny se ve středu s hřmotem sesuly půdy z hory Piz Cengalo vysoké 3369 metrů do údolí a zničily vše, co měly v cestě, včetně čtyř domů v Bondu. [celá zpráva]

Sesuv půdy v Bondu.

FOTO: Giancarlo Cattaneo, ČTK/AP

Hrozí další sesuvy

Sesuv v oblasti podle Mittnerové způsobil otřesy o síle tří stupňů, což odpovídá malému zemětřesení. Podobné události zde přitom nejsou výjimečné, podobná se 35 kilometrů jihozápadně od Svatého Mořice stala v roce 2011 a další o rok později. Od té doby zde probíhá výzkum zaměřený na sesuvy způsobené rozmrzáním permafrostu. [celá zpráva]

Poslední měření v oblasti proběhla letos v červenci, uvedl Martin Kaiser z Úřadu pro lesnictví a přírodní katastrofy. Ta ukázala, že je podklad nestabilní. „Proto jsme byli na pád připraveni,“ řekl televizi SRF.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Řítící se masa na švýcarskou vesnici Bondo.

Bulvární list Blick však v pátek varoval, že hrozba nekončí a Piz Cengalo představuje pro okolí i nadále velké nebezpečí. V pohybu je podle něj další milión kubíků rozmrzající zeminy. Situaci by mohla zhoršit další bouřka, která sice podle meteorologů aktuálně nehrozí, ale pokud by se přesto objevila, byla by zcela jistě silná, uvedla Nicola Möckliová z meteorologické služby Meteonews.