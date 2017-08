"Zásada ústřednosti člověka, kterou hlásil můj milovaný předchůdce Benedikt XVI., nás nutí vždy upřednostňovat osobní bezpečnost nad národní bezpečností," uvedl svatý otec.

Ve svém poselství vyzval, aby země "zjednodušily proces udělování humanitárních víz a sjednocování rodin", podstatně navýšily počty jejich udělování. Nabádá také k udělování dočasných víz lidem, kteří uprchli ze zemí zmítaných válečným konfliktem. Podle jeho doporučení by se měla podporovat práva a důstojnost migrantů a uprchlíků "nezávisle na jejich právním postavení".

Papež doporučuje, aby se zvýšila informovanost migrantů o jejich právech a povinnostech v zahraničí. Chce zastavit zadržování nezletilých migrantů. Uprchlíci a žadatelé o azyl by měli podle svatého otce dostat pracovní povolení, aby se „mohli začít integrovat a přispívat do systému“. Země přijímající běžence by měly zaručit migrantům právo praktikovat svou víru.

Právo na legální stěhování



Papež se ve svém poselství snaží prosadit to, aby se zajistily právní cesty pro bezpečné stěhování a usazování v nových zemích. „Znamená to především umožnit migrantům vstoupit do cílových zemí bezpečně a legálně,” řekl papež.

Pokud podle svatého otce běženci vstoupili do země bez řádného povolení, "kolektivní a svévolné vyhoštění přistěhovalců a uprchlíků nejsou vhodnými řešeními, zejména tam, kde jsou lidé vráceni do zemí, které nemohou zaručit úctu k lidské bytosti, důstojnost a základní práva”.

Jednotlivé země by podle papeže Františka měly „udělat více, aby uprchlíky integrovaly”. „Integrace neznamená, že budou nově příchozí požádáni, aby se vzdali své kulturní identity, ale že budou mít příležitost sdílet své kultury a objevovat kulturní dědictví svých nových komunit,” napsal František.

Papež se snaží položit základ pro vypracování dvou globálních kompaktů o uprchlících a migraci, které by měly být přijaty na zasedání Valného shromáždění OSN. Americká vláda doufá, že návrh kompaktů bude připraven do února a Valné shromáždění o nich rozhodne příští rok v září.