Finská televize MTV uvedla s odvoláním na nejmenovaný zdroj, že mu byla žádost zamítnuta. Policie potvrdila pouze to, že byl v azylovém řízení. Podle další stanice YLE žil v centru pro žadatele o azyl. „Vypadal izolovaný a v depresi. Bylo to, jako by mu někdo něco vzal,“ řekl listu Turun Sanomat člověk, který ho znal. „Vypadal velmi osamělý. Často chodil sám,“ dodal.

Německé ministerstvo vnitra uvedlo, že Maškáh pobýval na přelomu let 2015 a 2016 v Německu. V zemi o azyl nežádal, byl ale zaevidován.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Útočník zabil v centru finského Turku dva lidi

Policie požádala, aby atentátník mohl v úterý vypovídat u soudu, prostřednictvím videa. Rozhodovat se bude o uvalení vazby, uvedla inspektorka Crista Granrothová. Maročana postřelila policie do nohy a leží v nemocnici.

Ředitel univerzitní nemocnice v Turku, kde se Maškáh léčí, v pondělí oznámil, že stav pacienta se zlepšil a že už nemusí být na jednotce intenzivní péče. Policie požaduje uvalit vazbu na další čtyři zadržené Maročany.

Oběť řádění útočníka s nožem ve finském městě Turku

FOTO: Roni Lehti, ČTK/AP

Inspektorka také potvrdila spekulaci, že mladík cílil na ženy: „Vypadá to, že podezřelý si vybíral ženy jako oběti, protože muži, kteří byli zraněni, byli poraněni, když se pokoušeli obětem pomoci nebo zabránit útokům.“ [celá zpráva]

Mezi zraněnými jsou jen dva muži, včetně britského zdravotníka Hassana Zubeira, který se snažil zachránit život jedné z obětí. [celá zpráva]

Policie také uvedla, že o útoku přijala informaci v 16:02 a v 16:05 byl muž už zadržen. [celá zpráva]

K jeho činu se zatím nepřihlásila ani žádná známá teroristická organizace.