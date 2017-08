„Nejsem hrdina. Dělal jsem to, k čemu jsem byl vycvičen. Dělal jsem, co jsme uměl nejlépe,“ řekl BBC a dodal: „Jsem lidská bytost, která se stará o další lidské bytosti.“

Zubier byl ve finském Turku na dovolené se svou přítelkyní, když v pátek odpoledne začal na náměstí útočit Maročan na ženy: „Uslyšel jsme skutečně hlasitý, srdcervoucí řev. Tak jsem se otočil a viděl, jak jedna z dívek utíká. První věc, která mne napadla, byla - jasně tohle je teroristický útok,“ řekl z nemocniční postele.

Pak zahlédl na Trhovém náměstí v centru města ležet ženu: „Viděl jsem vážná zranění, která měla. “Pokusil se zastavit krvácení, když se útočník vrátil: „Pokusil se mně bodnout. Kopl jsme ho. Utekl, ale vrátil se. Cítil jsem pak, jak mě někdo praštil do zad. Lidé křičeli.“

Zubier se mezitím snažil zachránit život ženě: „V tu chvíli dívka přišla o život. Rozrušilo mě, že jsem ji nemohl zachránit, ale to je svět, ve kterém právě žijeme.“

Při útoku zemřela ještě jedna žena, dalších osm osob včetně Zubiera bylo zraněno. On sám utrpěl zranění na paži a zádech. „Moje levá ruka je zraněna vážně, je zasažen nerv, takže nevím, zda mi ji zachrání,“ řekl švédskému listu.

Přesto dodal, že by neváhal opět pomoci: „Může to znít pošetile, ale udělal bych to znovu, kdykoli, protože svět je tak temné místo. Kdo nám pomůže, když si nepomůžeme jeden druhému?“

Pachatel byl vyslechnut



Hned po atentátu, který se vyšetřuje jako terorismus, se podařilo atentátníka dopadnout. Policie ho postřelila. [celá zpráva]

Pak zadržela další čtyři Maročany. [celá zpráva]

Finská policie v neděli pachatele vyslechla, více ale nesdělila. Čtyři další Maročané zatčení v souvislosti s případem s ní spolupracují.

"Vyšetřování pokročilo a máme již přesnější obrázek," řekla hlavní vyšetřovatelka Crista Granrothová.

Policie ale prověřuje možnost, zda čin nesouvisel s vraždami v Barceloně, které ve čtvrtek spáchali islámští teroristé.