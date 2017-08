Původně byl za klíčového podezřelého považován 17letý Moussa Oukabir. Ten byl mezi pěti muži, jež policie zastřelila při pozdějším útoku ve městě Cambrils západně od Barcelony.

Za hlavního podezřelého, který najel v Barceloně do lidí, byl do pátečního večera považován Oukabir. V pátek pozdě večer ale policejní šéf Josep Trapero místní televizi řekl, že teorie, podle níž byl řidičem dodávky on, „má nyní menší váhu”.

List El País napsal, že roste přesvědčení, že hlavním podezřelým je Abouyaacoub.

Oukabira policie podezírá, že použil bratrovy doklady k pronajmutí dodávky, která byla použita při barcelonském útoku, a další, jež byla nalezena o několik hodin později ve městě Vic severně od Barcelony a jež měla sloužit jako únikové vozidlo.

Moussa Oukabir

Dvaadvacetiletý Abouyaaqoub se narodil v Maroku a žil ve městě Ripoll severně od Barcelony. Policisté v Ripollu zatkli tři lidi, další byl zadržen v Alcanaru. Tři zatčení jsou Maročané, jeden je Španěl.

FOTO: Mapy.cz

Bezpečnostní úřady jsou přesvědčeny, že útoky v Barceloně a městě Cambrils byly dílem teroristické buňky čítající nejméně 12 členů. Podle policie plánovala sofistikovanější útoky. Při středečním výbuchu ve městě Alcanar ale přišli o materiál na bomby, takže místo toho provedli jednodušší atentáty za použití automobilů. Chtěli použít kamión, ale ten si nemohli půjčit, neměli na to oprávnění a tak se rozhodli pronajmout si dodávky. V Barceloně zabili 14 lidí, když vjeli do davu na bulváru La Rambla.

Mezi oběťmi je i Kanaďan

Při čtvrtečním teroristickém útoku v Barceloně byl zabit jeden Kanaďan a čtyři další utrpěli zranění. Uvedl to kanadský premiér Justin Trudeau, kterého citovala agentura Reuters. Doposud média uváděla, že mezi 14 oběťmi jsou tři Španělé, tři Němci, dva Italové, Portugalka, Belgičanka a Američan.