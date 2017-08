Finský list Ilta-Sanomat napsal, že zraněn je jeden muž a pět žen. Napadena byla údajně i žena s kočárkem.

„Pravděpodobně se stal teroristický útok. Viděl jsem, že policie střílí na muže,“ uvedl jeden ze svědků.

„V uzavřeném areálu v centru Turku bylo několik lidí zraněných, možná jsou mrtví. Na místě je mnoho sanitek a policie,“ napsal na Twitteru další ze svědků.

Na stejné sociální síti se objevily záběry z místa, z nichž je patrné lidské tělo překryté bílou plachtou. Není však zatím zřejmé, zda je to oběť útočníka, či útočník sám. Informace se zatím rozcházejí.

Policie oblast útoku uzavřela a vyzývá lidi, aby ji co nejrychleji opustili. Pátrá po dalších možných útočnících. Jedny z prvních záběrů z centra města ukazují utíkající lidi na ulici.

