Informace o počtu obětí i zraněných se zprvu rozcházely, podle vyjádření policie na mimořádné tiskové konferenci zahynuli dva lidé a šest je zraněných. Není zatím jasné, zda incident souvisí s terorismem, ministryně vnitra Paula Risikkoová nicméně uvedla, že Finsko zvýší bezpečnostní opatření po celé zemi.

Ministryně uvedla, že podezřelý vypadal jako muž "cizího původu". Vzhledem k tomu, že nemusí být Fin, prověřují nyní členové bezpečnostních složek, jestli o něm nemají imigrační úřady nějaké záznamy, dodala Risikkoová.

Policie už dříve na Twitteru informovala, že útočníka postřelila do nohy. „Policie postřelila na noze osobu podezřelou ze spáchání trestného činu. Osoba byla zadržena. Doporučujeme, aby se lidé vyhýbali centru Turku,” napsala.

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee