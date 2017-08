Informace o počtu obětí se zprvu rozcházely, podle vyjádření policie na mimořádné tiskové konferenci zahynuli dva lidé a osm je zraněných. Policie už dříve na Twitteru informovala, že útočníka postřelila do nohy.

Útok se stal na náměstí Market Square v centru města. „Policie postřelila na noze osobu podezřelou ze spáchání trestného činu. Osoba byla zadržena. Doporučujeme, aby se lidé vyhýbali centru Turku,” napsala policie na Twitteru.

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee