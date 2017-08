Místní záchranářská organizace Equinac informovala o smutné události na své facebookové stránce. V příspěvku kritizovala skupinu turistů „posedlou fotografováním”.

„Člověk je nejiracionálnějším tvorem, který existuje. Mnozí lidé nedokážou být empatičtí k živé bytosti, která je vyděšená a vyhladovělá,“ napsali záchranáři.

Podle Equinacu se ke zvířeti, které ztratilo svoji matku, vrhly stovky lidí. Každý ho chtěl pohladit a vyfotit se s ním. Přihlížející plavčík prý ihned ztratil nervy a zavolal záchranu. Ta dorazila asi po patnácti minutách, zvíře už bylo bohužel mrtvé.

Baby dolphin dies after being passed around by tourists as they posed for photos with it on Spanish beach https://t.co/7euwZeuxsc