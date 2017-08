Trump v dosud jediném veřejném komentáři nekonkrétně odsoudil násilnosti, které podle něho měly původ na "mnoha a mnoha stranách".

Násilné potyčky začaly po pátečním shromáždění extremistů v areálu univerzity. [celá zpráva] Stovky lidí protestujících proti odstranění jezdecké sochy velitele konfederačních vojsk generála Roberta E. Leeho nesly zapálené pochodně a provolávaly rasistická hesla o bílé Americe.

We will continue to follow developments in Charlottesville, and will provide whatever assistance is needed. We are ready, willing and able. pic.twitter.com/mCTYBgUePi