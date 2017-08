„Drahý Petře, máme pro tebe vychlazenou plzeň a štědrý dárkový poukaz. Nepromeškej příležitost. Měj se, česká policie,“ stojí například na pohlednici pro devětačtyřicetiletého Petra Zdražila, který je hledán pro zpronevěru.

Pohlednice, kterou Europol posílá Petru Zdražilovi, hledanému pro zpronevěru.

FOTO: https://eumostwanted.eu/

Dovolenkové destinace jsou podle Europolu oblíbeným úkrytem hledaných zločinců, proto evropská policejní síť kampaň spustila právě nyní. Všechny pohlednice si můžete prohlédnout ZDE.

CRACKPOT: Europol hunting EU's most wanted...by sending them a postcard.https://t.co/XyiN1siHvU — Westmonster (@WestmonsterUK) August 4, 2017

Jedna z pohlednic míří také na Slovensko. „Ahoj Mariáne, už je to tak dlouho, co jsme spolu naposledy mluvili. A my bychom od tebe moc rádi slyšeli, co jsi dělal. Srdečný pozdrav, policie,“ píše Europol sedmatřicetiletému Mariánu Štajgárovi, který je hledán pro vraždu a těžké ublížení na zdraví.

Obdobné postupy už slavily úspěchy i v minulosti. Web eumostwanted.eu, kde jsou fotky, jména a další informace nejhledanějších zločinců Evropy, už od jeho spuštění na začátku roku 2016 navštívilo 2,5 miliónu lidí. Šestatřicet hledaných ze stránky už bylo zatčeno. U jedenácti z nich k tomu prokazatelně pomohl právě nový web Europolu. Čtyři hledaní se policii sami vydali poté, co se na webu našli.