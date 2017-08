Příkaz připnout si duhovou placku nebo stužku, dostalo 350 dobrovolníků, kteří v Norfolku pečují o jakobínské sídlo Felbrigg Hall ze 17. století. Měli tak uvítat veřejnost. Duhová vlajka podle National Trust dávala najevo, že jsou kromě heterosexuálů vítáni také gayové, lesby, bisexuálové či transgender osoby.

Části dobrovolníků ale bylo proti srsti, že mají vřelý vztah k sexuálním menšinám prokazovat povinně, pod pohrůžkou, že nebudou moci přijít do styku s veřejností. Někteří proto odešli domů.

.@nationaltrust workers to wear gay pride badge or face BAN #Felbrigg https://t.co/KmtKDBexqB in bad taste to "out" Robert posthumously — victorshannock (@victorshannock) August 4, 2017

Povinná placka

„Nejsem homofob. O tom to není. Ve Felbriggu dělám dobrovolníka třináct let. Je nás skupina asi deseti lidí, kteří dělají dobrovolníky přes deset let a teď nám řekli, že pokud nebudeme držet krok, nemůžeme dělat naši práci,“ cituje server Eastern Daily Press jednoho z dobrovolníků Mika Holmese.

National Trust si ale stojí za svým. „Víme o tom, že mohou mít někteří dobrovolníci odlišné osobní názory. My ale vyžadujeme a očekáváme, že budou lidé pracující pro National Trust ctít hodnoty naší organizace,“ cituje Telegraph šéfku dobrovolnického programu Annabel Smithovou.

Coming out 48 let po smrti



Placky a stužky si měli dobrovolníci připnout při příležitosti 50. výročí dekriminalizace homosexuality. National Trust v rámci ní zveřejnila i dokument o jednom ze svých někdejších mecenášů, který úzkostlivě střežil své soukromí. Tajil i homosexualitu. Film ji ale vyzradil, čímž si památkáři vysloužili kritiku rodiny i samotných dobrovolníků.

Takzvaný coming out Roberta Wyndhama Ketton-Cremera totiž National Trust učinila 48 let po jeho smrti. „National Trust se stará o pozemky a budovy a nemá právo pátrat v osobních životech svých mecenášů podle potřeb své marketingové kampaně. To je odporné,“ dodal dobrovolník Holmes.