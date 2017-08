Pfaff se odkázal na svědky, kteří podle jeho slov vypověděli, že jednapadesátiletého Thanha před hotelem Sheraton v západní části Berlína přepadla ozbrojená skupina a zavlekla ho spolu s ženou, která ho doprovázela, do auta s českou značkou. Mělo se to stát minulý měsíc.

Německé úřady z únosu ve středu obvinily vietnamskou tajnou službu a vietnamskou ambasádu.

Německá diplomacie to označila za „bezprecedentní a do očí bijící porušení německého a mezinárodního práva“. Média akci srovnávají s únosy sovětských občanů před pádem Berlínské zdi. Německo už v reakci nařídilo zástupci vietnamské tajné služby, aby do 48 hodin opustil německé území.

Hanoj obvinění popírá. Bývalý poslanec a ředitel státní ropné společnosti PetroVietnam Thanh se ve čtvrtek objevil ve vietnamské státní televizi a prohlásil, že se do vlasti vrátil dobrovolně, aby přijal obvinění. „Nepřemýšlel jsem jako dospělý a rozhodl jsem se ukrýt. Pak jsem si ale uvědomil, že se musím vrátit a čelit pravdě, přiznat chyby a omluvit se,“ uvedl. Dodal ještě, že 31. července podepsal přiznání.

Thanh ve čtvrtek vystoupil ve vietnamské státní televizi s přiznáním.

FOTO: Kham, Reuters

Exposlanec je ve své vlasti viněn z korupce a z toho, že způsobil finanční ztráty ve výši zhruba 150 miliónů dolarů (3,3 miliardy korun). Vietnamské úřady na něj vydaly před deseti měsíci zatykač a pátraly po něm po celém světě.

Právník Pfaff je přesvědčen, že Thanh by se do Vietnamu sám dobrovolně nevracel. „Nikdy by to neudělal. Návratu a možných důsledků se bál,“ řekl.