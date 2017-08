Nizozemské dráhy chtějí „odpohlavnit“ slovník

Operátor nizozemských železnic a vlaků NS chce zavést pohlavně neutrální oslovení pasažérů. Vyvolal tím však ostrou reakci. Napsal to britský deník The Times. Místo tradičního „dámy a pánové“ by měli cestující napříště slyšet jen oslovení „vážení cestující“. Změna má být do konce roku zavedena na stanicích po celé zemi.