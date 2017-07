„Adresuji odtud z Atén poslední výzvu těmto státům: Musí svými skutky prokázat, že věří v principy Evropy,” řekl Avramopulos podle agentury DPA na tiskové konferenci v kancelářích EU v řecké metropoli.

Česká republika, Polsko a Maďarsko mají ještě jeden měsíc na to, aby ukázaly, že věří v zásady EU, připomněl Avramopulos úterní výzvu Evropské komise: „Naše dveře jsou otevřené, pokud tyto země změní způsob myšlení.”

V úterý Evropská komise zahájila druhou fázi řízení proti zmíněné trojici zemí. Pokud do měsíce neukážou vůli plnit své povinnosti v souvislosti s programem přijímání žadatelů o azyl podle kvót z Řecka a Itálie, mohl by spor skončit u soudu EU. Pokud by Soudní dvůr EU dal za pravdu Komisi, hrozily by zemím vysoké pokuty. [celá zpráva]

Peníze pro Řecko



Evropská komise ve čtvrtek zároveň uvolnila dalších 209 miliónů eur (téměř 5,5 miliardy korun) pomoci Řecku, které má peníze použít na poskytování ubytování uprchlíkům v nájemních domech a hrazení základních potřeb. I s nejnovější pomocí dostalo Řecko na uprchlíky dohromady 401 miliónů eur.

„Evropa znamená solidaritu a o tom je dnešní rozhodnutí,” poznamenal k tomu Avramopulos citovaný agenturou Reuters.

Od loňského března, kdy některé evropské země uzavřely své hranice, uvázlo v Řecku 62 000 uprchlíků a migrantů, nejčastěji Syřanů, Afghánců a Iráčanů. Většina z nich nyní přežívá v přeplněných táborech v nevyhovujících podmínkách.