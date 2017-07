Na Floridě se otevřela zem a zmizely dva domy

Na Floridě se propadly do země dva rodinné domy. Nikomu se při nehodě nic nestalo, policisté ale museli evakuovat deset dalších domů v okolí. Podmáčená půda je totiž nestabilní a hrozí, že nastanou další propady. To, co se stalo s jedním domem, zachytila kamera.