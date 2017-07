Vrah ruského opozičního politika Němcova dostal dvacet let vězení

Čečenec Zaur Dadajev, usvědčený z předloňské vraždy ruského opozičního politika Borise Němcova, byl ve čtvrtek v Moskvě odsouzen k trestu 20 let vězení. Prokurátorka přitom žádala doživotí. Čtveřice spolupachatelů si má podle vojenského soudu odpykat tresty od 11 do 19 let, informovala agentura Interfax.