Jakkoli Mamajev kvůli invaliditě není schopen ani chodit, ani se sám přemisťovat na vozíku, ani se sám najíst, soud minulý měsíc jej poslal do vězení za to, že s výhružkami fyzickým násilím oloupil o skútr dva své známé. Jeden z nich se u soudu chlubil tím, že sloužil jako voják u speciálních sil.

Vozíčkář a jeho asistent podle verdiktu své oběti „obstoupili a nedali jim šanci utéci”. Invalida prý hrozil, že jim „prostřelí nohu, nacpe do kufru auta a odveze do lesa”, jakož je i „zabije, uřízne uši, vypíchne oči a prostřelí”. Tím je prý donutil podepsat dohodu o prodeji a koupi skútru za 160 000 rublů (asi 60 000 Kč), aniž by ovšem nějaké peníze dostali. Vozíčkářův asistent si má coby spolupachatel odpykat tři roky.

Mamajeva podle soudu usvědčily nejen výpovědi poškozených, ale i záznam z videokamer. Tvrdý rozsudek soud vysvětlil tím, že neměl na výběr, protože zákon neumožňuje za tak těžký zločin udělit podmíněný trest. Ani Mamajevovo onemocnění není zaneseno v seznamu případů, kdy lze odsouzence osvobodit od výkonu trestu.

„Vysvětlení soudci sepsali jen proto, aby se hájili. Ale i tak je těžké si představit, že by invalida loupež spáchal,” prohlásila moskevská aktivistka činná při ochraně lidských práv Eva Merkačevová.

Obchod v přátelském ovzduší



Sám Mamajev tvrdí, že skútr od známých odkoupil za vzpomínanou sumu, přičemž obchod uzavřel v přátelském ovzduší; dokonce si nahrál, jak se smíchem učí jeho asistenta na skútru jezdit. Trestní oznámení přičítá tomu, že si kamarádi od něj půjčovali peníze, aniž by mu je vraceli.

Mamajevův obhájce mezitím podal odvolání.

Server Newsru.com připomněl, že v dubnu ochránci lidských práv v Krasnodarském kraji na jihu Ruska dosáhli zrušení rozsudku nad osmnáctiletým invalidou ze Soči, odsouzeným v únoru na 7,5 roku za dvojnásobnou vraždu. U soudu vinu odmítal a tvrdil, že jej policisté k doznání donutili mučením.