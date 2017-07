Deník Pravda uvedl, že policejní vozy shořely v noci na pondělí na sídlišti Sihoť. Když pak policie začala tento případ vyšetřovat, tak na opačném konci města došlo k loupeži na čerpací stanici.

Tři maskovaní a ozbrojení pachatelé přinutili obsluhu čerpací stanice, aby jim vydala peníze. Podle TV Markíza měli lupiči pistole a samopal a z čerpací stanice si odnesli asi 40 tisíc eur (asi milión korun).

„Byla to perfektně naplánovaná blesková akce. Trvalo to jen několik vteřin, vzali hotovost, naskákali do vozu a zmizeli,“ řekl jeden ze svědků loupeže.

Auto skončilo ve Váhu.

Slovenská média naznačila, že dobře naplánovanou loupež mohli provést stejní pachatelé, kteří v červnu přepadli poštovní dodávku v obci Horné Srnie, kde ukradli 34 000 eur (asi 890 tisíc Kč) a poté na čtyřkolce zmizeli v lesích ve směru na Moravu. Několik dní po nich bez úspěchu pátrala slovenská i česká policie. [celá zpráva]

Podle Pravdy stejná skupina mohla stát i za loupeží v obci Dolná Súča. V roce 2015 tam tři maskovaní a dobře ozbrojení pachatelé vykradli prodejnu potravin.