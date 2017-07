"Domníváme se, stejně jako Charlieho rodiče, že je správné prozkoumat tyto možnosti," sdělila nemocnice Great Ormond Street Hospital.

Případ chlapce, který bez pomoci lékařů nemůže dýchat ani se hýbat, navíc nevidí a neslyší, vzbudil mezinárodní zájem. Podporu malému Charliemu vyjádřil i papež František nebo americký prezident Donald Trump.

Rodiče se svým nemocným dítětem

Britské soudy v dubnu povolily chlapcovo odpojení od přístrojů, jeho rodiče přesto boj proti mimořádně vzácnému genetickému onemocnění nevzdávají. [celá zpráva]

Již delší dobu usilují o transport svého syna do USA, na který se ve sbírce vybralo již přes 1,3 miliónu liber (37 miliónů korun). S nabídkou léčby přišla i vatikánská nemocnice Bambino Gesù.

Není to první případ, kdy britská justice nebere v potaz možnost mezinárodní léčby, když ta domácí narazí na své limity. Známý je případ malého chlapce Ashyi Kinga, který se před třemi lety v Česku podrobil protonové léčbě mozkového nádoru poté, co nad ním britští experti zlomili hůl. Dítě nyní již chodí do školy.