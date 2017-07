„Zdá se, že je to promlčené,“ řekl deníku Pravda bývalý šéf vyšetřovatelů Jaroslav Ivor. Další advokát, který nechtěl být jmenován, rovněž uvedl, že případ pravděpodobně skončí kvůli promlčení. „Musí se to prověřit a prozkoumat ve všech souvislostech včetně otázky promlčení,“ dodala odbornice na trestní právo Lucia Kurilovská.

„Generální prokuratura vydala pokyn krajské prokuratuře, aby po zveřejnění nálezu ústavního soudu prozkoumala naplnění zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu související s podezřením ze zneužívání pravomocí veřejného činitele,“ řekla v červnu mluvčí generální prokuratury Andrea Predajňová.

Mečiar překročil pravomoci



Ústavní soud totiž ve svém nálezu opakovaně konstatoval, že udělením amnestií Mečiar překročil pravomoci, zneužil svou moc, zpronevěřil se slibu premiéra a konal v rozporu s principy právního státu, aby ochránil sebe a své přímé podřízené.

Prezident Kováč se v polovině 90. let dostal do ostrého sporu s tehdejším premiérem Mečiarem. V době sporu byl Kováč mladší 31. srpna 1995 unesen do Rakouska.

Ačkoli podezření padlo na tajnou službu vedenou Mečiarovým oblíbencem Ivanem Lexou, Mečiar udělil všem podezřelým v roce 1998 amnestii. Mohl tak učinit proto, že nezastával jen funkci premiéra, nýbrž dočasně zastupoval i prezidenta. Po odchodu Kováče staršího z funkce hlavy státu totiž nebyl zvolen jeho nástupce a některé pravomoci hlavy státu přešly na vládu vedenou Mečiarem. Amnestie byly letos v dubnu zrušeny a rozhodnutí parlamentu definitivně potvrdil i ústavní soud. [celá zpráva]