„První pochybení představovalo vypuštění medvědice poté, kdy jí byla odebraná mláďata. Byla vysoká pravděpodobnost, že se je vrátí hledat do obce,“ konstatovalo ministerstvo, které přitom mimořádný odstřel samo povolilo. Resort také kritizoval, že při zásahu nebyl přítomen veterinář a komunikace s veřejností byla nedostatečná. Komise zřízena ministerstvem zároveň připustila, že šelma představovala hrozbu pro veřejnost.

Případ vyvolal značnou pozornost a přes 13 tisíc lidí podepsalo petici za prošetření odstřelu. Pokud by medvědici s mláďaty přijala některá ze vzdálenějších lokalit, k zastřelení vůbec nemuselo dojít. Šéf kanceláře mysliveckého svazu Imrich Šuba pro deník Sme označil odstřel za popravu.

Medvědice se dvěma mláďaty vylezla začátkem května na strom v centru Starého Smokovce, kde strávila celý den. Ochranáři matku s medvíďaty přesunuli do odlehlejší části Tater, ale po několika dnech se zvířata opět vrátila do údolí. Turisté i místní se s medvědy fotografovali a umísťovali záběry na sociální sítě. [celá zpráva]

V obci Liptovská Kokava oddělili mláďata od matky, kterou uspali a opět odvezli do hor. Mláďata byla umístěna v ZOO Bojnice. Jenže matka se vrátila do obce svá mláďata hledat a to se jí stalo osudným. Obrátila se proti zásahovému týmu a byla zastřelena. [celá zpráva]

Další medvědice s mláďaty

Medvědi na Slovensku poměrně často ztrácejí plachost a vyhledávají lidská obydlí především kvůli odpadkům. Odborníci upozornili, že v Tatranské Lomnici se opakovaně objevuje další medvědice se dvěma mláďaty. Ředitel správy Tatranského národního parku Pavol Majko řekl, že v blízkosti lidských obydlí se zatím objevuje pouze v noci a vyhledává odpadky v kontejnerech.

„Situace s medvědy v Tatrách je kritická. Na toto území je medvědů moc,“ upozornil náčelník městské policie Vysoké Tatry Jozef Štefaňák.