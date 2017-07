Jak pomoci Itálii? EU zvažuje dobrovolné přesídlování migrantů nad rámec kvót a za peníze

Ministři vnitra zemí Evropské unie budou ve čtvrtek v estonském Tallinnu jednat o možnosti dobrovolného přesídlení migrantů nad rámec unijních kvót. Za to by země mohly dostat i finanční příspěvek. Rozhodnout se mohou až do poloviny září. Český ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) se jednání nezúčastní.