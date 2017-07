„Jsme pod enormním tlakem. Migranty zachraňují lodě neziskových organizací, mise (EU) Sophia, Frontexu i italské pobřežní stráže. Plaví se pod vlajkami různých zemí Unie. Pokud jsou to jen italské přístavy, které přijímají, je něco špatně. O tom to celé je,“ prohlásil Minniti.

„Jsem eurofil a byl bych hrdý, kdyby alespoň jedna loď namísto přistání v Itálii zamířila do jiného evropského přístavu. Nevyřešilo by to italský problém, byl by to ale silný signál solidarity,“ dodal italský ministr vnitra.

O pětinu víc příchozích než loni



Do Itálie letos připlulo 83 tisíc migrantů, což je o pětinu víc lidí než loni. V estonském Tallinnu proto probíhají jednání mezi Německem, Francií a Itálií o tom, jak kritickou situaci řešit.

Minniti bude podle agentury AFP usilovat o to, aby začala Evropská unie vyřizovat žádosti o azyl už na území Libye.

Migranti připlouvají k italským břehům z Libye a vzhledem k přeplněnosti a žalostném technickém stavu člunů se jedná o extrémně nebezpečnou cestu. Podle Mezinárodní organizace pro migraci se tento rok na cestě do vysněné Evropy utopilo už 2160 lidí.