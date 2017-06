Společná policejní razie Španělska, Británie a Německa začala v úterý odpoledne a byli při ní zadrženi nejméně čtyři lidé v Palma de Mallorca, jeden člověk v Británii a jeden v Německu. Zadržení, jejichž národnost španělský list neuvedl, jsou obviněni mimo jiné ze spolupráce s teroristickou skupinou a z podpory terorismu. Při zatýkání u nich policie zabavila videa s projevy vůdců IS a jejich násilnými činy.

Teroristická buňka s ústředím na Mallorce pořádala podle policejních zdrojů každý týden tajné schůzky, na nichž mimo jiné vybírala mladé lidi do řad bojovníků IS v Sýrii a Iráku.

Vyšetřování této buňky začalo už v roce 2015, když byl zachycen web s videi ukazujícími verbování a indoktrinaci mladého španělského muslima, který se pak vydal do Sýrie. Tajným službám se podařilo zjistit autora videa, šlo o španělského salafistického imáma, který je nyní zadržován ve Velké Británii a stíhán v několika evropských zemích. Právě on jezdil do Palmy de Mallorca a působil na komplice, aby verbovali a indoktrinovali další lidi. Podle vyšetřovatelů rekrutoval bojovníky do Sýrie a sháněl pro ně peníze.

Od roku 2004 přes 700 zatčených



Další zadržený v Německu byl zástupcem imáma ve věcech duchovních a ideologických. Právě on udržoval spojení s ostatními zadrženými a podílel se na propagandistických videích, které buňka připravovala.

Podle zdrojů z vyšetřování se na operaci kromě španělské police a tajné služby podílela i německá federální kriminální policie, policie v Severním Porýní-Vestfálsku, londýnská policie a policie v Birminghamu stejně jako Europol.

Ve Španělsku bylo za poslední dva roky zadrženo na 170 osob podezřelých z podpory džihádistů, od teroristických útoků v Madridu z března 2004 jich bylo zatčeno více než 700. Více než sto osob odsouzených za posledních deset let ve Španělsku v souvislosti s terorismem bylo vyhoštěno do země jejich původu.