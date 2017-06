Policisté byli přivoláni v sobotu krátce před 19. hodinou do parku Nuthurst ve čtvrti New Moston asi osm kilometrů od centra. Dostali zprávu, že tam byla znásilněna osmiletá dívka a pachatele stíhali občané. Policie ho zadržela ještě ten večer v nedalekém obchodě v ulici Nuthurst Road, uvedl list The Guardian. Podle některých zpráv ho tam zadrželi obyvatelé čtvrti.

„Policisté se rychle objevili na scéně a zadrželi teenagera 16 minut po prvním telefonátu,“ řekl k zásahu inspektor Dave Whelan.

Vzhledem k věku oběti i pachatele policie nezveřejnila jména a vyzvala veřejnost, aby nespekulovala o okolnostech incidentu. „Jsme si vědomi množství spekulací vztahujících se k vyšetřování a rádi bychom poprosili, aby se s nimi skončilo, umožnilo se vyšetření případu a právní proces mohl pokračovat bez předsudků,“ uvedla policie v prohlášení.

„Vím, že tento incident vyvolal v tuto chvíli velký neklid v místní komunitě, zejména u těch, kdož jsou v okolní oblasti, ale já bych chtěl každého ujistit, že jsme zahájili plné vyšetřování,“ dodal Whelan.