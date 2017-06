Vztahy mezi Německem a Tureckem se vyostřily poté, co Německo nejprve tureckým politikům zapovědělo agitaci u turecké menšiny v Německu a Turci následně spolkovým poslancům nedovolili navštívit základnu Incirlik.

Spolkový sněm se pro přesun vojáků vyslovil velkou většinou. Pro stažení z Turecka byly všechny parlamentní strany, poslanecké frakce Zelených a Levice ale zároveň požadovaly, aby se vojáci z Turecka vrátili rovnou domů, což se nestane.

Parlamentní armáda

V Německu je vojsko silně vnímáno jako parlamentní armáda, a proto jsou poslanecké návštěvy u vojáků pro Berlín nezbytností. Zdůraznění role parlamentu byl také důvod, proč o přesunu hlasoval Spolkový sněm. Čistě formálně by tak činit nemusel, protože o transferu už rozhodla vláda.

Vojáky, letadla a další technické vybavení chce Německo z Incirliku začít stahovat na začátku července. Německý tankovací letoun by měl být v Jordánsku v provozu už v polovině července, pozorovací letouny Tornado se budou přesouvat od srpna do září. Od října by měly znovu startovat podle plánu.