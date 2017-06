Ministři odcházejí těsně před očekávanou rekonstrukcí, která vládu čeká po nedávných volbách. Jako první rezignovala už v úterý bývalá europoslankyně MoDem Sylvie Goulardová, která zastávala post ministryně obrany.

Poté, kdy po úterní půlnoci oznámil odchod i ministr spravedlnosti a šéf MoDem François Bayrou, bylo jasné, že z vlády odejde i ministryně pro evropské záležitosti Marielle de Sarnezová, byť to hnutí zatím oficiálně nepotvrdilo.

De Sarnezová by však měla dostat novou funkci - povede parlamentní frakci MoDem.

Už v pondělí odstoupil z vlády ministr pro územní soudržnost Richard Ferrand. Macronův blízký spojenec skončil kvůli nesouvisejícímu obvinění, že v době, kdy vedl fond zdravotního pojištění, použil neveřejnou informaci k tomu, aby pořídil pro svoji ženu lukrativní nemovitost.

I Ferrand, který popírá, že by se čehokoli dopustil, by měl dostat novou funkci — na Macronovo přání by se měl ujmout vedení poslaneckého klubu hnutí REM v Národním shromáždění.

Macron slíbil, že se pokusí očistit politiku. Jeho hnutí REM šlo do voleb ve spojenectví s MoDem, v parlamentu však jeho podporu nutně nepotřebuje. Novou podobu vlády by měl premiér Édouard Philippe představit ve středu večer.