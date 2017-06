„Situace je velmi vážná,“ uvedl podle agentury TT ředitel Bezpečnostní policie Anders Thornberg. Nárůst extremismu je podle jeho slov výzvou historických rozměrů. "Nikdy v minulosti jsme nezaznamenali takové množství," řekl. Odhady počtu se vztahují na islámské radikály ochotné sáhnout k násilí i na ty, kteří financují terorismus či rekrutují bojovníky pro teroristické organizace, především na Blízkém východě.

Nejvíce radikálů žije ve městech Stockholm, Göteborg, Malmö a Örebro. Příčina nárůstu jejich počtu v zemi tkví podle šéfa Säpo ve zvýšené míře propagandy, kterou do světa vysílá teroristická organizace Islámský stát (IS) a jí podobné skupiny. Války v Iráku a v Sýrii přispěly k semknutí radikálních islamistů, dodal Thornberg. Podle Säpo se do bojů v Sýrii či v Iráku od roku 2012 zapojilo kolem 300 Švédů.

Rozvědka se ale domnívá, že jen malá část islamistů, kteří nemají daleko k násilí, je schopna ve Švédsku skutečně spáchat teroristický útok. Problémem je podle Thornberga nicméně fakt, že plánování atentátu v současnosti nevyžaduje příliš mnoho času ani prostředků. "Dnes, pokud se rozhodnete jednat, tak si koupíte dva nože nebo najmete dodávku a najedete do davu," uvedl Thornberg.

Právě druhý způsob provedení atentátu v dubnu zvolil terorista, který najel ukradeným nákladním vozem do lidí na pěší zóně v centru švédské metropole a pět jich zabil. Policie kvůli útoku zadržela devětatřicetiletého Uzbeka Rachmata Akilova, který se k činu přiznal. Švédská vláda následně oznámila, že zpřísní protiteroristické zákony.