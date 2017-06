„Amnestie nebyly zrušeny, amnestie jsou nadále platné. Je to velký historický omyl,“ pravil bývalý slovenský premiér, který tvrdí, že parlament i ústavní soud se mýlí. „Považuji to za nemocný prvek, když dali za pravdu tomu, čemu nelze dát za pravdu. To, co udělali, je v rozporu s ústavou,“ konstatoval Mečiar.

Na otázku moderátora, zda je jeho svědomí čisté v případě udělení amnestií za únos Mečiar řekl, že „naprosto čisté“. Podle Mečiara amnestie pomohly zachovat demokratický vývoj na Slovensku.

Expremiér nadále tvrdí, že s únosem prezidentova syna nemá nic do činění Slovenská informační služba v čele s Ivanem Lexou.

Obviněno je 13 lidí

Poslanci slovenského parlamentu zrušili amnestie udělené za únos Michala Kováče mladšího letos v dubnu, pak tento krok schválil ústavní soud. Případ únosu mohl být znovu otevřen.

Obžaloba viní z únosu exprezidentova syna třináct lidí v čele s tehdejším šéfem tajné služby Lexou. Korunní svědek únosu, bývalý příslušník Slovenské informační služby Oskar Fegyveres potvrdil, že je připraven vypovídat u soudu. „Slovenská informační služba se na únosu podílela,“ uvedl ve své původní výpovědi Fegyveres.

Prezident Kováč se v polovině 90. let dostal do ostrého sporu s tehdejším premiérem Mečiarem. V době sporu byl Kováčův syn 31. srpna 1995 unesen syn do Rakouska. Z únosu byla podezřelá Slovenská informační služba vedená Mečiarovým oblíbencem Lexou.

Lidem, kteří byli v souvislosti s únosem podezřelí, však Mečiar v roce 1998 udělil amnestii. Mohl tak učinit proto, že nezastával jen funkci premiéra, ale dočasně zastupoval i prezidenta. Po odchodu Kováče staršího z prezidentského paláce totiž nebyl zvolen jeho nástupce a některé pravomoci hlavy státu přešly na vládu.