„Přítel včera v noci zavolal, aby mi řekl, že (Muhaxheri) zemřel při náletu,” řekl člen Muhaxheriho rodiny z kosovského města Kaçanik (Kačanik), odkud Muhaxheri pocházel.

Mnoho obyvatel města přišlo Muhaxheriho otci vyjádřit soustrast. Na přání rodiny byla jeho smrt oznámena prostřednictvím reproduktorů místní mešity.

#Albanian #ISIS field commander Lavdrim Muhaxheri, former #KFOR and #NATO employee in #Kosovo, was reportedly killed in #Syria pic.twitter.com/EIjhg8AeiH