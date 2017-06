„Exploze na půdě americké ambasády v Kyjevě je vyšetřována jako teroristický čin,“ potvrdila na Facebooku mluvčí policie Oksana Bliščiková.

Výbuch byl zaznamenán pět minut po půlnoci. Policie nespecifikovala, o jaký druh výbušniny šlo.

Incident se udál pár hodin poté, co bylo evakuováno kyjevské sídlo vrchního správního soudu. Důvodem byla anonymní hrozba výbušninou, i když původně bylo uvedeno, že v budově vypukl požár. [celá zpráva]

Unidentified individual detonated an #IED on the grounds of #US embassy in #Kiev, #Ukraine: no casualties reported.https://t.co/bSc8nYW4LV