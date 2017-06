„Byla tam hlídka tří policistů, jedna osoba přišla k těmto policistům s kladivem a začala jednoho bít. Policista projevil chladnokrevnost, vymanil se a vystřelil,“ uvedlo ministerstvo vnitra s tím, že útočník křičel: „To je za Sýrii.“ Televize BFM TV uvedla, že policie zasahovala na nádvoří přímo na schodech chrámu. Podle její zpravodajky BFM TV muž vytáhl kladivo krátce po 16. hodině.

Sekretář policejních odborů Yvan Assioma dodal, že napadený policista byl zasažen do hlavy a musel být ošetřen. Zranění je podle deníku Liberation lehké.

Pařížská prefektura informuje o vyklizení okolí katedrály.

Policista útočníka zasáhl do hrudi. Ten musel být převezen do nemocnice na ARO. Ministerstvo vnitra uvedlo, že byl zraněn na noze.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK