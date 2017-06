Nejprve pár minut po 22. hodině místního času (23 hodin SELČ) vjela dodávka do chodců na Londýnském mostě, podobně v březnu na mostě u parlamentu útočil Khalid Masood a zabil pět lidí. Později o kus dál z dodávky vyskočili tři muži a bodali do lidí, často do těch, které předtím srazili a oni leželi zranění na zemi.

„Řidič v bílé dodávce jel rychle, možná 50 mil za hodinu (80 km/h - pozn. red.), pak zahnul ze silnice do davu lidí na chodníku,“ vylíčila reportérka BBC Holly Jonesová, která byla zrovna náhodou na místě. „Zahýbal zrovna kolem mě a pak srazil pět nebo šest lidí.”

„Mysleli jsme si, že je to autonehoda, ale jakmile jsme se přiblížili, viděli jsme spoustu krve a těla. Napravo byla vážně zraněná těhotná žena a nalevo oživovali muže. Ten začal dýchat, ale nevíme, jestli ta žena přežila,“ citoval server The Guardian dalšího svědka.

Jonesová dodala, že později viděla, jak policie zatýká jednoho muže svlečeného do půl pasu.

Policejní zásahová jednotka v centru Londýna

FOTO: ČTK/AP

Dodávka nicméně jela dál, přejela most, dostala se na jižní břeh Temže a dojela do lokality Borough Market k southwarské katedrále, kde podle svědků narazila do jejích schodů. Cestou porazila další lidi. Z vozu pak vyskočila trojice mužů s noži s dlouhými čepelemi.

„Šli jen tak ulicí a náhodně bodali do lidí,“ vylíčil taxikář, který tudy projížděl. On sám viděl, jak jeden z teroristů bodnul do hrudi mladou ženu. Další svědek dodal: „Do lidí, které srazili, začali kopat, bít je a bodat. Byl to běs“.

Manželé Natalie a Ben byli u vchodu do stanice metra v ulici Borough High Street, když začali lidé prchat. Pak spatřili jednoho z vrahů. „Viděl jsem muže v červeném oděvu s docela velkým nožem. Bodal do jednoho muže, dost chladně ho bodl asi třikrát. Ten muž se sesunul k zemi,“ řekl Ben.

To už byla na místě policie. „Na tu osobu s nožem hodili stůl a lahev. A pak jsme zaslechli tři výstřely a utíkali jsme,“ dodal.

Tony Murphy, který ve čtvrti Southwark bydlí, řekl Daily Mailu, že slyšel přestřelku trvající asi deset minut. „Jsem bývalý voják, byla to značná přestřelka,“ uvedl.