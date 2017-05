Zatímco Macronovu stranu by nyní volilo 29 procent hlasů, konkurenční Národní frontě by dalo hlas 17 procent voličů a republikánům 15 procent. Významně by zabodovala krajní levice Vzpurná Francie Jena-Luka Mélenchona.

Naopak pád na dno prožívají socialisté, kteří ve volbách před pěti lety získali bezmála 30 procent hlasů a stali se vítězi. Nyní jim průzkum přisuzuje pouze pětiprocentní podporu.

Pro Macrona jsou průběžné výsledky dobrou zprávou, bez podpory v Národním shromáždění totiž nemůže prezident prosadit plánované reformy trhu práce a důchodového systému.