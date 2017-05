Odpovědi na přímý dotaz BBC, zda policie hledá další dvě bomby, se vysoce postavený úředník vnitra Ben Wallace před další schůzkou zvláštního týmu Cobra vyhnul: „Mluvil jsem s policií. Policie se domnívá, že dobře ví, co se stalo. Více o tom nemohu říci, protože by to ohrozilo pokračující operace. Snažíme se rozplést síť, není to osamělé individuum. Musíme jít po každém vláknu, které objevíme. Musíme si být si jisti, že jsme prohledali, co je potřeba, a zadrželi ty, u nichž jsme to potřebovali.“

Ve vazbě zůstává osm zadržených ve věku mezi 16 a 38 lety, propuštěna byla 34letá žena a 16letý hoch.

„Je tu rozdíl mezi útokem ve Westminsteru, kde šlo o jedince, tady je jich hodně. To je důvod, proč jsme zvýšili stav nebezpečí,“ dodal.

Obavy z dalších náloží po raziích rostou

Když na začátku týdne policie prohledala byt Salmana Abediho, našla tam množství chemikálií a dalšího materiálu na výrobu bomb. To bylo tak velké, že vyvolalo obavy, že mohlo být vyrobena více než jedna nálož. Mohla skončit v rukou dalších extremistů.

Police officers are in a Barbers in Moss Side as part of arena bombing investigation, see here where they have broken the shutters open. pic.twitter.com/O6nGyDwrF9 — Jamie Grierson (@JamieGrierson) 26. května 2017

Obavy zvýšila razie v holičství Fade Away na oblasti Moss Side, které často navštěvoval Abedi. Ráno ho prohledali policisté.

V oblasti Moss Side byla podniknuta ještě jedna razie. Při jedné z razií byl zadržen podezřelý muž, není však jasné, zda v holičství.

Po razii v holičství podle Daily Mailu dospěli policisté k závěru, že atentátníkovi mohl nálož předat expert na nálože, který už odletěl za hranice.

Shopkeeper, Byron Gibbs, says he had seen Salman Abedi head to neighbouring Barbershop, which is being searched by police. pic.twitter.com/sqBuxmnYNk — Jamie Grierson (@JamieGrierson) 26. května 2017

Devětasedmdesátiletý Byron Gibbs, který má železářství vedle holičství, řekl listu The Guardian, že holičství je od úterý zavřené: „Te je velmi neobvyklé. Normálně měly otevřeno každý den včetně neděle.“ Majitele popsal jako muslimy z Blízkého východu.