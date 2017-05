"Hovořil jsem s premiérkou (Mayovou) a shodli jsme se, že veškeré celostátní akce před všeobecnými volbami budou zrušeny až do odvolání," uvedl Jeremy Corbyn. Předčasné hlasování se v zemi uskuteční 8. června.

Nejvyšší představitelé hlavních britských politických stran už vyjádřili soustrast pozůstalým.

I am horrified by the horrendous events in Manchester. My thoughts are with families and friends of those who have died and been injured. pic.twitter.com/QoCXH8qPYW