"Všichni prosím sdílejte toto, moje malá sestra Emma byla na koncertu Ari dnes (v pátek) večer v Manchesteru a nezvedá telefon, prosím pomozte mi," stojí u fotografie blonďaté dívky s květy ve vlasech.

O pomoc s pátráním po své sestře požádal i další uživatel: "Měla na sobě růžovou mikinu a modré džíny. Jmenuje se Whitney."

Policista před halou v britském Manchesteru, kde došlo k výbuchu.

FOTO: ABACA, ČTK

Exploze otřásla vstupní halou manchesterské arény v době, kdy tisíce mladých fanoušků americké zpěvačky proudily ven z koncertu. Mezi obdivovatele 23leté Ariany Grande, hvězdy sociálních sítí se 105 milióny sledujících na sociální síti Instagram a 45,6 milióny na Twitteru, patří hlavně hlavně děti a teenageři.

"Můj syn byl dnes v manchesterské hale. Nezvedá telefon! Prosím...," napsal uživatel Deplorable MrsK k obrázku smějícího se mladého muže v obleku.

VIDEO: Chaos at UK's Manchester Arena after Ariana Grande concert blast; police treating as 'terror'. https://t.co/s91o4ziTD8 pic.twitter.com/5uELuq7jWz