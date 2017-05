„Je to útrpné. Dospělo to do situace, kdy tomu musíme přizpůsobovat náš program a naše oblečení. Některé z nás přestaly chodit ven,“ řekla francouzskému deníku padesátiletá Natalie, která v Chapelle-Pajol žije po tři desetiletí.

A bezpečnostní situace ve čtvrti na východě Paříže se podle místních obyvatel neustále zhoršuje. Z Chapelle-Pajol se stává takzvaná no go zóna. Ulice zaplavili arabští a afričtí migranti, kteří obchodují s drogami, perou se mezi sebou a pořádají hony na osamocené ženy, konstatoval deník The Daily Mail.

Podle Le Parisienu byla sexuálně motivovanému útoku vystavena i 80letá žena nebo 12letá dívka. Ve čtvrti je dokonce kavárna, do které mohou výhradně muži.

Radnice: Budeme to řešit



V sobotu proto místní pořádali demonstraci SOS La Chapelle. Chtějí, aby úřady sjednaly pořádek. „Problémy tady jsou skutečné. ženy se necítí bezpečně,“ řekla francouzské mutaci serveru Local Clare Rougyová, která se demonstrace účastnila. Pod petici, která vyzývá úřady k zakročení, už přidalo podpis více než 18 tisíc lidí.

Starostka čtvrti Anne Hidalgová podle Daily Mailu prohlásila, že o problému ví a bude jej řešit.

„Nebudeme tolerovat, aby se ženy staly terčem diskriminace. To není v souladu s hodnotami Paříže ani republiky. Ráda bych informovala obyvatele, že jsme plně na jejich straně. A že budeme konat, dokud se situace nevrátí k normálu,” řekla.