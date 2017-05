V Německu odsouzený Šás M., který se v letech 2013 až 2015 účastnil bojů v Sýrii na straně Islámského státu, přišel do Spolkové republiky jako uprchlík v létě 2015 a žil v okolí hlavního braniborského města Postupim. Loni se chtěl do Sýrie vrátit, případně sloužit jako kontakt pro IS v Německu, v březnu byl ale zadržen.

Obžaloba ho vinila z toho, že v Berlíně sledoval cíle k teroristickému útoku a informace o nich předával kontaktní osobě z Islámského státu. Tyto údaje tak mohly být využity k plánování útoku. Mladý muž pozoroval například okolí Braniborské brány, Spolkového sněmu nebo Alexandrovo náměstí a shromažďoval informace mimo jiné o počtu osob v okolí daných míst nebo autobusů s turisty.

Patnáctiletá teroristka



Konvertitku, odsouzenou v Dánsku za sympatie s teroristickou organizací Islámský stát, dopadla policie v lednu 2016, kdy jí bylo 15 let, při plánování bombových útoků na dvě školy. Rozsudek byl vynesen ve čtvrtek.

Policie dívku zadržela v obci Kundby ležícím na největším dánském ostrově Sjaelland, kde se také nachází Kodaň. Její rodiče nabyli podezření, že ve sklepě jejich rodinného domu experimentuje s chemikáliemi. Vedle nich nalezla policie i návod, jak bombu vyrobit. K její přípravě však dívka tehdy ještě nepřikročila. Podle odborníků by množství chemikálií, jež nashromáždila, k výrobě skutečně nebezpečné bomby nestačilo.